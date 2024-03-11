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مقتل 16 شخصاً بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في غزة

3/11/2024 5:20:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في مدينة غزة اليوم الإثنين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في القطاع قولها إن 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء قتلوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و45 قتيلا و72 ألفا و654 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.


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