مقتل 16 شخصاً بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في مدينة غزة اليوم الإثنين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في القطاع قولها إن 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء قتلوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة".
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و45 قتيلا و72 ألفا و654 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN11032024000110011019ID1107960272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.