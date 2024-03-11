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ما حكم الإفطار على الأذان الخطأ ؟

3/11/2024 5:20:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

الإفطار على الأذان «الخطأ»

ويقول سائل آخر:

لو سمع صائم أذان المغرب من احدى المحطات الاذاعية وأفطر، ثم بعد دقائق قليلة سمع الأذان الحقيقي، ماذا عليه أن يفعل؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن من أفطر ظاناً دخول وقت المغرب عملاً باجتهاد أو تقليداً لخبر عدل فبان خطؤه وجب عليه القضاء؛ لأنه أفطر في نهار رمضان ولا عبرة بالظن البيّن خطؤه والأصل بقاء النهار، فكان عليه أن يتحرى الغروب حتى لا يفطر إلا عن يقين. وأذان الإذاعة و الراديو لا يفيد العلم اليقيني، إذ العلم اليقيني لا يفيده إلا الخبر المتواتر المستند إلى حسّ أو مشاهدة أو كلام الله الذي لا يحتمل التأويل أو مشاهدة الشخص نفسه، كما هو معلوم من مظانه في علوم الحديث والأصول. والله تعالى أعلم.

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