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البتكوين تواصل تسجيل مستويات جديدة وتتجاوز 71 ألف دولار بارتفاعها 2%

3/11/2024 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت عملة البتكوين تسجيل مستويات قياسية جديدة وتجاوزت 71 ألف دولار مع ارتفاعها بأكثر من 2%.

وتبدو التوقعات ببلوغ سعر «بتكوين» حاجز 100 ألف دولار، أكثر واقعية في سوق الخيارات بعد فترة طويلة من الاستخفاف باعتبارها مجرد ضجيج من المبشرين بالعملات المشفرة.

وفي سوق خيارات «بتكوين»، قفزت المراكز المفتوحة، أو عدد العقود القائمة، لخيارات الشراء مع تسجيل أسعار التنفيذ البالغة 80 و100 ألف دولار زيادة بنحو 12% لكل منهما في الساعات الـ48 الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها «أمبرداتا».


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