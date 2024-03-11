البتكوين تواصل تسجيل مستويات جديدة وتتجاوز 71 ألف دولار بارتفاعها 2%

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت عملة البتكوين تسجيل مستويات قياسية جديدة وتجاوزت 71 ألف دولار مع ارتفاعها بأكثر من 2%.
وتبدو التوقعات ببلوغ سعر «بتكوين» حاجز 100 ألف دولار، أكثر واقعية في سوق الخيارات بعد فترة طويلة من الاستخفاف باعتبارها مجرد ضجيج من المبشرين بالعملات المشفرة.
وفي سوق خيارات «بتكوين»، قفزت المراكز المفتوحة، أو عدد العقود القائمة، لخيارات الشراء مع تسجيل أسعار التنفيذ البالغة 80 و100 ألف دولار زيادة بنحو 12% لكل منهما في الساعات الـ48 الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها «أمبرداتا».
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