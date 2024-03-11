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إصابة 50 شخصاً بعد مشكلة فنية في طائرة ركاب

3/11/2024 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة لاتام إيرلاينز للطيران لصحيفة نيوزيلندا هيرالد أن 50 شخصا على الأقل أصيبوا، معظمهم بجروح طفيفة، اليوم الاثنين جراء "مشكلة فنية" تسببت في "حركة قوية" خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.

وهبطت رحلة لاتام إيرلاينز إل.إيه800 وهي لطائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر اليوم الاثنين كما كان مقررا، بحسب موقع فلايت أوير. وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياغو عاصمة تشيلي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد إن "مشكلة فنية" في الرحلة أثرت على بعض أفراد الطاقم والركاب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم مستشفى هاتو هون سانت جون لرويترز إن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى عالجت نحو 50 شخصا في المطار. وأضاف أن أحد المصابين في حالة خطيرة بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة إلى متوسطة.

ولم ترد بوينغ ولاتام على الفور على أسئلة رويترز بشأن سبب الحادث وطبيعته.


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