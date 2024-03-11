ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 31112 قتيلاً منذ بدء الحرب على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر إلى 31112 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وأكدت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31112 شهيدًا و72760 اصابة منذ السابع من أكتوبر، 72 % منهم من الاطفال والنساء".
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