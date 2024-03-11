ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 31112 قتيلاً منذ بدء الحرب على غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر إلى 31112 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31112 شهيدًا و72760 اصابة منذ السابع من أكتوبر، 72 % منهم من الاطفال والنساء".





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