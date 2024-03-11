«الاتحادية للموارد البشرية» تعتمد الهوية الرقمية آلية حصرية للدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، اعتماد الهوية الرقمية (UAEPASS) آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، الذي يضم جميع خدماتها الإلكترونية المقدمة لمتعامليها، عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد عبد الله درويش حسن رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن الهيئة فعلت بالتعاون مع منصة UAE Pass وشركائها خاصية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين الخاص بها، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.

وذكر أن الهيئة أعدت دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية، وعممته على متعامليها عموماً وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل خاص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية "بياناتي"، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الرسمية.

وأوضح رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن التسجيل في نظام الهوية الرقمية، يعد شرطاً مسبقاً لاستخدام نظام إسعاد المتعاملين، الذي يشكل مرجعية للمتعاملين، حيث يضم 8 خدمات رئيسية، والعديد من الخدمات الفرعية.

وكانت الهيئة قد أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.

ويعد نظام إسعاد المتعاملين تفاعلياً، حيث يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.

كما يعتبر بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية“بياناتي”.

ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.





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