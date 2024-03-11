ارتفاع مفاجئ للتضخم في مصر خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الصادرة اليوم الاثنين ارتفاعا غير متوقع لمعدل التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، وهو ما يمكن أن يستمر خلال الشهور المقبلة بعد قرار البنك المركزي في الأسبوع الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وذكر الجهاز المركزي أن مؤشر أسعار المستهلك في المناطق الحضرية بمصر ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر35% سنويا مقابل 8ر29% خلال يناير الماضي.

كما ارتفع المؤشر بنسبة 4ر11% شهريا خلال الشهر الماضي، وهو ارتفاع قياسي وفقا للبيانات التي تجمعها وكالة بلومبرغ للأنباء عن التضخم في مصر منذ 2007.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تمثل الجزء الأكبر من سلة سلع حساب التضخم في مصر بنسبة 9ر50% سنويا وبنسبة 7ر16% شهريا خلال فبراير الماضي.

وقال ألين سنديب مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة للوساطة والاستشارات المالية إن "الزيادة الكبيرة غير المتوقعة" في أسعار الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية أشعلت التضخم"، مضيفا أن الزيادة القياسية لأسعار الفائدة في مصر في الأسبوع الماضي تبدو خطوة استباقية لكبح التضخم.

وذكرت بلومبرغ أن وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في مصر تتباطأ تدريجيا منذ وصولها إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي. والآن سيتركز الاهتمام على تأثيرات قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه يوم 6 مارس الحالي ما أدى إلى تراجع قيمته أمام الدولار بنحو 38% ليمهد الطريق أمام توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويلات بقيمة 8 مليارات دولار.





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