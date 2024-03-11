مركز دبي للسلع يستقطب 2692 شركة جديدة في 2023

أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم تقريره السنوي لعام 2023 مسجلاً ثاني أفضل أعوامه على الإطلاق مع انضمام المزيد من الشركات إلى منطقة الأعمال التابعة له، حيث انضمت 2,692 شركة جديدة إلى المركز في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 24,000 شركة.

ويعزى هذا النمو الذي يسجّله مركز دبي للسلع المتعددة إلى إطلاق منظومات أعمال جديدة، وزيادة حجم الخدمات التي يقدمها المركز، وارتفاع القدرة الاستيعابية في منطقة أبتاون دبي مع افتتاح برج أبتاون تاور، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يساهم المركز بنسبة 11% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى دبي، معززاً بذلك مكانة الإمارة باعتبارها مركزاً عالمياً لتجارة السلع المتنوعة كالماس والأحجار الكريمة والذهب والطاقة والمنتجات الزراعية الأساسية من جهة، والخدمات عالية القيمة مثل تقنيات التشفير والألعاب وتقنيات الويب 3.0 من جهة أخرى.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "أثبت مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023 قدرته على مواصلة أدائه القياسي في ظل التوسع الهائل الذي أنجزه على مستوى بنيته التحتية، في حين يمثل انضمام 2,692 شركة جديدة شاهد عيان على الدور الذي يلعبه المركز وأعضائه في تعزيز التجارة والاستثمار، لا سيما المساهمة بما نسبته 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. ومع تعزيز دور منطقة الأعمال بفضل افتتاح برج أبتاون تاور وتنفيذ المزيد من مشاريع التطوير في منطقة أبتاون دبي، إن المركز على أهبة الاستعداد لاستيعاب النمو المتسارع مستقبلاً، لا سيما في ظل استقطاب موجات جديدة من الاستثمار إلى دبي".

وقالت فريال أحمدي، المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "اعتمدنا خلال السنة الماضية على مكانتنا الراسخة لرفع مستوى القيمة التي نقدمها للشركات المسجلة في المركز، وذلك عن طريق تطوير منظومات جديدة للأعمال، وتحسين الخدمات المقدمة، وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع أطراف من مختلف أنحاء العالم، مما أتاح لنا المحافظة على أدائنا الاستثنائي وتحقيق مستويات جديدة من النمو في مجالات عديدة كتقنيات التشفير الرقمية والألعاب والطاقة، وفي أسواق رئيسية مثل الصين. نهدف مع بداية عام 2024 إلى تعزيز دورنا الريادي في هذه القطاعات، ومكانتنا كمنطقة أعمال مفضلة للشركات الراغبة في تطوير أعمالها ودخول أسواق عالمية انطلاقاً من دبي".



منظومات الأعمال تدفع عجلة الابتكار

وأثبتت منظومات الأعمال الجديدة المتخصصة بمجموعة واسعة من المجالات ذات إمكانات النمو الكبيرة نجاحها خلال عام 2023، لا سيما في مجال التكنولوجيا، في ظل مواصلة الجهود التي تبذلها إمارة دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

واستقبل مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل منصتي باي بت وسولانا، وشركة TDeFi المتخصصة في تقنيات الويب 3.0، إلى جانب 129 شركة إضافية، ليصل عدد الشركات المسجلة في مركز كريبتو إلى 600 شركة، مما يعزز مكانته كأكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين والويب 3 على مستوى المنطقة.

وتجسيداً لجهود مركز دبي للسلع المتعددة في هذا المجال، استضاف المركز هاكاثون بالشراكة مع منصة باي بت لتداول العملات الرقمية في دبي، بجوائز تعدّ الأكبر من نوعها لهذا النوع من الأنشطة على مستوى المنطقة، واستقطب الهاكاثون طيفاً واسعاً من المبتكرين الذين عملوا على تصميم حلول تقنية في مختلف المجالات مثل قطاعي الذكاء الاصطناعي والألعاب، على اعتبارهما من القطاعات بالغة الأهمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بالنظر إلى فرص نموهما الواعدة خلال عام 2024، لا سيما مع الإطلاق المرتقب لمركز الذكاء الاصطناعي الجديد، ومضاعفة حجم مركز الألعاب خلال السنة الماضية ليصل عدد أعضائه إلى 100 عضو مع نهاية العام.

دفع عجلة تجارة السلع على مستوى العالم

وتعدّ بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس على مستوى العالم، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة الدولة كأكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم. واصلت البورصة دورها خلال عام 2023 في تسهيل تجارة الماس والأحجار الكريمة، باستضافتها 70 مناقصة، فضلاً عن استضافة مركز دبي للسلع المتعددة لأول ندوة في العالم حول الماس المصنّع معمليّاً، لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتطبيقات التكنولوجيا الفائقة. إضافةً لذلك، تولّت دولة الإمارات العربية المتحدة منصب رئيس عملية كيمبرلي عام 2024، ويمثلها السيد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

واستضافت النسخة الحادية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة مئات القادة في مجال المعادن الثمينة لمواصلة الحوار حول التحديات العديدة التي يواجهها هذا القطاع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتقنيات الرقمية. في حين شهدت بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة تداولات عقود بقيمة 115.3 مليار دولار أمريكي (423.5 مليار درهم إماراتي) على مدار العام.

وعالج مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 7330 طنا متريا من القهوة في عام 2023، وشهد صفقات تجارية لأسواق رئيسية في أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وإفريقيا. وبدوره، عالج مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 32,000 طن متري من الشاي خلال العام الماضي، معززاً من مكانة الدولة كأحد أكبر مراكز إعادة تصدير الشاي على مستوى العالم. واستضاف المركز النسخة الثامنة من منتدى دبي العالمي للشاي، مستقطباً نخبة من الأطراف المعنية العاملين في هذا المجال لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والتقنيات المستخدمة.

وسجلت منصة "ترايد فلو" التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، المنصة المتخصصة في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت التخزين بدولة الإمارات العربية المتحدة، صفقات إجمالية بقيمة 522 مليار دولار (1.92 تريليون درهم)، بزيادة 17% مقارنة بالعام السابق 2022.

دور برج أبتاون تاور ومنطقة أبراج بحيرات جميرا في تعزيز خيارات السكن والعمل

ازدادت الحلول العقارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة بصورة كبيرة خلال عام 2023، لا سيما مع افتتاح مقره الرئيسي الجديد في برج أبتاون المكون من 81 طابقاً ويضم فندقاً فخماً ووحدات سكنية فاخرة و22 طابقاً من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى. ويبشّر برج أبتاون تاور بانطلاقة جديدة لمنطقة أبتاون دبي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، والتي سترتقي بمفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في المنطقة وتساعد على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

وتم الإعلان عن تطوير ستة أبراج سكنية جديدة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، فضلاً عن طيف واسع من التحسينات المزمعة مثل المرافق الرياضية الجديدة، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في المنطقة إلى آفاق جديدة غير مسبوقة.

ركيزة الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

تحافظ دبي على مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات، حيث يساهم بنسبة 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وشهد قطاع الطاقة نمواً كبيراً، مستفيداً من الميزة التنافسية التي تتمتع بها الدولة ضمن خطط وجهود التحول في مجال الطاقة على مستوى العالم، مما عزز جاذبية الإمارة أمام الاستثمارات الأجنبية، وساهم في انضمام أكثر من 460 شركة جديدة تعمل في مجال الطاقة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال عام 2023، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في منطقة أعماله إلى أكثر من 3,230 شركة.





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