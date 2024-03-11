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مدير (شؤون الانتخابات): الدوام الرسمي للإدارة في رمضان من 10 صباحا إلى 30ر1 ظهرا

3/11/2024 5:17:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- قال مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العميد حقوقي الدكتور أحمد الهاجري اليوم الأحد إن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للإدارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
وأضاف الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في اليوم السابع من فتح باب الترشح لـ(أمة 2024) أن مخفر الشرطة المختص يستقبل المرشحين من الساعة الواحدة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف لاستكمال طلبات الترشح.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات قد فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الجاري. (النهاية)

ع ع / أ ن د




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