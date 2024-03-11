Monday, 11 March 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء كويتيون ينجحون في إجراء عمليات جراحية نوعية لمرضى ومصابين فلسطينيين

3/11/2024 5:17:25 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 10 - 3 (كونا) -- أجرى أطباء من فريق الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد عمليات جراحية نوعية داخل (مستشفى الكويت التخصصي) ومستشفى (غزة الأوروبي) ما أدى إلى إنقاذ حياة أحد الجرحى الفلسطينيين .
وقال استشاري تخدير وعناية مركزة الدكتور محمد شمساه أحد الأطباء المشاركين في فريق الهلال الأحمر الكويتي في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الفريق الطبي بمستشفى (غزة الأوروبي) تمكن من انقاذ حياة جريح فلسطيني أصيب في إحدى غارات الاحتلال الاسرائيلي في (خان يونس) جنوب القطاع.
وأضاف ان الفريق الطبي بمساعدة استشاري العظام الدكتور حسين القويعان واستشاري جراحة الدكتور محمد جمال نجح في انقاذ حياة الجريح فور وصوله مشفى (غزة الأوروبي) وهو في الرمق الأخير لحظة وصول الفريق مبكرا وقبل قدوم الاطباء المحليين.
وأوضح الدكتور شمساه ان الفريق تعامل فورا مع المصاب بإدخاله غرفة العمليات وإجراء عملية جراحية "ببتر القدم اليمنى وتصحيح كسور في اليسرى" .
من جهته قال استشاري جراحة مسالك الدكتور فيصل الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) انه تم إجراء عملية جراحية داخل مستشفى (الكويت التخصصي) وهي الأولى في القطاع وذلك "عبر أخذ رقعة من الفم لإجراء مجري بول جديد لرجل في الخمسينيات من عمره بعد ان كان لديه ضيق في مجري البول".
وأضاف ان أكثر من 50 مريضا ينتظرون منذ مدة طويلة إجراء عمليات جراحية في ظل نقص الإمكانيات الطبية في المستشفى بسبب الحرب وتداعياتها على القطاع الصحي المنهار.
وأكد الهاجري وجود نقص كبير في الكوادر والمستهلكات والمستلزمات الطبية داعيا إلى دعم المنظومة الصحية بقطاع غزة.
وغادر وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساء اليوم الأحد بعد إجرائه 23 عملية جراحية لمرضى وجرحى فلسطينيين في مستشفى (غزة الأوروبي) ومستشفى (الكويت التخصصي). (النهاية)

و ا ب / ف س




MENAFN11032024000071011013ID1107960253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث