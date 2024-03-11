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المركزي: نمو الدخل السياحي في الأردن بنسبة 8.9% الشهر الماضي

3/11/2024 5:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط الماضي نمواً نسبته 8.9%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023.


ووفق بيانات البنك، فقد بلغ الدخل السياحي في شهر شباط الماضي 389.7 مليون دينار.


أما خلال الشهرين الأولين من العام الجاري فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 4.5% بتسجيله ما قيمته 782.6 مليون دينار.


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