المركزي: نمو الدخل السياحي في الأردن بنسبة 8.9% الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط الماضي نمواً نسبته 8.9%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023.
ووفق بيانات البنك، فقد بلغ الدخل السياحي في شهر شباط الماضي 389.7 مليون دينار.
أما خلال الشهرين الأولين من العام الجاري فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 4.5% بتسجيله ما قيمته 782.6 مليون دينار.
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