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البيتكوين تخترق 71 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

3/11/2024 5:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق مستوى 71 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفعت العملة المشفرة الرائدة بشكل مطرد منذ الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين في الولايات المتحدة.
وتسجل البيتكوين زيادة بنحو 2.5% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مُسجلة مستوى 71.090 دولار لأول مرة على الإطلاق.


كانت العملة الرقمية الشهيرة قد تجاوز مستوى الرمز 70 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق في الأسبوع الماضي

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