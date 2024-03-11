البيتكوين تخترق 71 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق مستوى 71 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفعت العملة المشفرة الرائدة بشكل مطرد منذ الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين في الولايات المتحدة.
وتسجل البيتكوين زيادة بنحو 2.5% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مُسجلة مستوى 71.090 دولار لأول مرة على الإطلاق.
كانت العملة الرقمية الشهيرة قد تجاوز مستوى الرمز 70 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق في الأسبوع الماضي
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