بورصة طوكيو تتكبد خسائر فادحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت بورصة طوكيو انخفاضا حادا عند التسوية اليوم الاثنين، على خلفية ارتفاع الين الياباني وعمليات البيع المكثفة لأسهم شركات أشباه الموصلات.

وانخفض مؤشر "نيكي"، الذي يضم 225 سهما، بنسبة 2.19% ليغلق عند 38820.49 نقطة، وخلال التعاملات تراجع المؤشر لفترة وجيزة بما يصل الى 3%.

في حين فقد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 2.20% إلى 2666.83 نقطة.

وأوضحت شركة IwaiCosmo Securities في مذكرة، أن المستثمرين شعروا بالفزع من "انخفاض أسهم التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية بما في ذلك شركة Nvidia العملاقة للرقائق، وارتفاع الين مقابل الدولار".

وقالت شركة الاستثمارات إن الانخفاضات تشير أيضا إلى رغبة السوق في "تصحيح مسارها بعد الارتفاعات الكبيرة منذ بداية العام".

وتجاوز مؤشر "نيكي" مستوى 40 ألف نقطة الأسبوع الماضي للمرة الأولى، بعد أن سجل في فبراير الماضي مستوى قياسيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في تداولات اليوم سهم مجموعة "سوفت بنك" الذي تراجع 6.03% إلى 8625 ينا، بينما تراجع سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.77% إلى 6599 ينا.