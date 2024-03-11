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المعتقل أمير جرادات من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

3/11/2024 5:10:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل الأسير أمير محمد أنيس جرادات (39 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير جرادات اعتقل بتاريخ 11-3-2003 وحكم عليه بالسجن 26 عاما.

وأشار إلى أنه خلال سنوات اعتقال الأسير جرادات توفي والده وشقيقاه، وحرمه الاحتلال من وداعهم.

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