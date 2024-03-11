المعتقل أمير جرادات من السيلة الحارثية يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دخل الأسير أمير محمد أنيس جرادات (39 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور للوكالة الرسمية، إن الأسير جرادات اعتقل بتاريخ 11-3-2003 وحكم عليه بالسجن 26 عاما.
وأشار إلى أنه خلال سنوات اعتقال الأسير جرادات توفي والده وشقيقاه، وحرمه الاحتلال من وداعهم.
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