بدعم من شبكة الإعلام المجتمعي فيلم سندريلا يناقش احتياجات اليافعات الصحية والنفسية

MENAFN - Amman Net) ما يزال فلم "سندريلا" يثير النقاش مجددا حول ثقافة المجتمع المتحفظ علىإثارة نقاش منفتح حول احتياجات اليافعات خاصة في سن البلوغ والمستلزمات الصحية المصاحبة لهن، والتغيرات النفسية والجسدية اثتاء ذلك.

دار حوار في برنامج "كيف وليش" الذي يبث على راديو البلد

مع المنتجة والمخرجة لفيلم "سندريلا" آلاء القيسي التي كشفت في الحلقة عن أعماق الفيلم واستطلعت ردود الفعل من الجماهير على مستوى العالم.

مبينة أن الفيلم

نال إعجاب النقاد وحصد عدة جوائز إعلامية، أهمها :



جائزة

Malmo Arab Film Festival - السويد

جائزة

Cannes World Film Festival

– فرنسا



جائزة

Canada Shorts

– كندا



جائزة

Flickerfest

- أستراليا



يعد الفلم

نتاج قصة ملهمة مستوحاة من الواقع وثقافة مجتمعية محددة، مع التركيز على هدف نبيل يجمع بين ثلاثة أجيال مختلفة تحت راية ثقافة مشتركة وتجسيد لدور المرأة في المجتمع، وحمل رسائل ضمنية للمستمعين.

تشرح القيسي أن

"الفيلم يسلط الضوء على قصة "فرح"، فتاة في الثانية عشر من عمرها تعيش في فقر مدقع مع والدتها، جدتها، وأخيها البالغ من العمر عامين، وتتناول القصة تحديات فرح في مرحلة البلوغ الصعبة، خاصة مع استعداد والدتها للزواج من رجل آخر وترك المنزل مع أخي فرح، مما يتركها لتعيش مع جدتها في ظل ثقافة ترفض فكرة جلب فتاة، خاصةً في مرحلة البلوغ، إلى منزل رجل جديد".

ترى القيسي

أن ما جعل الفيلم استثنائياً هو دوره الغير مباشر

في

تمكين المرأة

ودفعها للتعبير عن ذاتها ومخاوفها من خلال تسليط الضوء على العلاقة الصامتة والمحرجة بين الأم وابنتها التي تقف على أعتاب البلوغ.

وقال داود كتاب المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي " كانت الشبكة من أوائل الداعمين لفكرة الفيلم ماليا ومعنويا، ما

يؤكد التزامنا بتعزيز الثقافة والفن الذي يجسد قضايا مجتمعية هامة ويعزز من مفهوم تمكين المرأة على الصعيدين المحلي والعالمي".

وما زال موضوع الفيلم

محاط بالعديد من التابوهات الثقافية، التي ما زالت تحصر تمكين النساء بصور وأنماط جاهزة دون التفكير بتفاصيل إنسانية حساسة تعيق التمكين المنشود بالشكل الإنساني الكامل.