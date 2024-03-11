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إصابتان بحادث تصادم على طريق الحرة في الزرقاء

3/11/2024 5:10:15 AM
(MENAFN- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب محمد الملكاوي، إن الحركة المرورية تعتبر نشطة وقوية على الطرق الخارجية الرئيسية والتي تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى.
وأضاف الملكاوي، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر أثير الأمن، أن لا يزال طريق "إربد-عمان" بالاتجاهين، حركة قوية ونشطة، وكذلك الأمر بالنسبة لطريق المطار.
ولفت إلى أن إدارة الدوريات الخارجية لم تبلغ ولم تتعامل مع أي عوائق مرورية، حيث تم كشف الطرق في ساعات الصباح الباكر.
وعن أبرز الملاحظات، بين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة "طريق الحرّة.. الزرقاء باتجاه الضليل"، ونتج عنه إصابتين.
وعن الخطة المرورية لشهر رمضان، أشار إلى أنه تم إعداد الخطط المرورية اللازمة للشهر الفضيل بما يضمن السيطرة على الحركة المرورية ومنع حدوث الازدحامات المرورية.

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