إصابتان بحادث تصادم على طريق الحرة في الزرقاء

(MENAFN
- Amman Net) قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب محمد الملكاوي، إن الحركة المرورية تعتبر نشطة وقوية على الطرق الخارجية الرئيسية والتي تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى.
وأضاف الملكاوي، خلال التقرير المروري الذي يذاع عبر أثير الأمن، أن لا يزال طريق "إربد-عمان" بالاتجاهين، حركة قوية ونشطة، وكذلك الأمر بالنسبة لطريق المطار.
ولفت إلى أن إدارة الدوريات الخارجية لم تبلغ ولم تتعامل مع أي عوائق مرورية، حيث تم كشف الطرق في ساعات الصباح الباكر.
وعن أبرز الملاحظات، بين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة "طريق الحرّة.. الزرقاء باتجاه الضليل"، ونتج عنه إصابتين.
وعن الخطة المرورية لشهر رمضان، أشار إلى أنه تم إعداد الخطط المرورية اللازمة للشهر الفضيل بما يضمن السيطرة على الحركة المرورية ومنع حدوث الازدحامات المرورية.
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