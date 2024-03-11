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استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

3/11/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الإثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في أمريكا، وتصريحات من الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في حين يترقّب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2183.90 دولار.
وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار الجمعة الماضية، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.


ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطاً في مؤشر أسعار المستهلكين، أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكراً، ما يدعم أسعار الذهب.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد

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