استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الإثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في أمريكا، وتصريحات من الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في حين يترقّب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2183.90 دولار.
وسجل الذهب مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار الجمعة الماضية، بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.
ومن شأن أي قراءة تظهر هبوطاً في مؤشر أسعار المستهلكين، أن تعزز من احتمالات خفض الفائدة مبكراً، ما يدعم أسعار الذهب.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد
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