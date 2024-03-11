صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 31112 شهيدا، و72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 157 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.
"لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم" وفق الوزارة.
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