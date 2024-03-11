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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

3/11/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 31112 شهيدا، و72760 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.


وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 157 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 67 شهيدا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، فيما ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا.


"لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم" وفق الوزارة.


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