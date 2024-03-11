الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزيد حسن أبو داوود، عقب دهم منزله في مدينة الخليل وتفتيشه، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل في المدينة وتفتيشها تعود ملكيتها لعائلات دويك وأبو سنينة ومسك.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.
روسيا اليوم
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