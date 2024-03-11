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الاحتلال يعتقل فلسطينيا في الخليل

3/11/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزيد حسن أبو داوود، عقب دهم منزله في مدينة الخليل وتفتيشه، إضافة إلى مداهمة عدد من المنازل في المدينة وتفتيشها تعود ملكيتها لعائلات دويك وأبو سنينة ومسك.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

روسيا اليوم

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