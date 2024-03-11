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بسبب الحرب على غزة.. الاحتلال يتكبّد أعمق خسارة في الاقتصاد

3/11/2024 5:09:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مُحدثة أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، انكمش بنسبة 20.7% في الربع الرابع من العام 2023، مقارنة مع 1.4% في الربع الثالث.


ووفقاً للبيانات، يُمثل هذا الانكماش "أعمق خسارة لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي" منذ الربع الثاني من عام 2020، حيث ألحقت الحرب على غزة خسائر فادحة، بسبب تعبئة جنود الاحتياط، والقيود على دخول العمال الفلسطينيين، وتهجير السكان، وانهيار صناعة السياحة.


وانخفض الاستهلاك الخاص للاحتلال بنسبة 27.3%، كما انخفض الاستثمار بنسبة 68.4%، وتراجعت الواردات بنسبة 42.4% وانخفضت الصادرات بنسبة 19.8%.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي للاحتلال بنسبة 83.7%، وذلك بسبب نفقات الحرب العالية.


وواصل العجز المالي للاحتلال الإسرائيلي اتساعه في شهر شباط الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

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