تركيا تزود جزر المالديف بـ 6 طائرات هجومية مسيرة من طراز بيرقدار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت تركيا عملية تزويد جمهورية المالديف بجناح جوي مكون من 6 طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار" التركية Bayraktar TB2 34 ونظام مراقبة وتحكم لها.



أفادت بذلك صحيفة Dunya التركية، حيث كان رئيس جزر المالديف محمد مويزو قد أجرى محادثات في تركيا مع قيادة الجمهورية وزار عددا من المؤسسات الدفاعية خلال العام الماضي، ويعتقد أنه أعرب حينها عن اهتمامه بالحصول على الطائرات المسيرة التركية.

وتغطي جغرافية تسليم طائرات "بيرقدار" التركية الآن، إلى جانب جزر المالديف، 34 دولة، حيث تم إبرام أول عقد تصدير في عام 2018 مع دولة قطر، بعدها تم توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وتم اعتماد الطائرات التركية المسيرة من قبل عدد من دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.



وتعتبر "بيرقدار" TB2 34، التي تصنعها شركة "بايكار" طائرة مسيرة تكتيكية متوسطة الارتفاع ومجهزة بمحرك احتراق داخلي يقود المروحة، ويمكنها حمل 4 ذخائر موجهة ويمكنها البقاء في الهواء لمدة 24 ساعة. وتقوم الشركة أيضا بإنتاج وتصدير طائرات مسيرة من طراز Akinci، وهي طائرات هجومية على ارتفاعات عالية وقادرة على حمل ذخائر تصل إلى 1.3 طن، والبقاء بشكل مستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة، ومجهزة، من بين أمور أخرى، بمحركات توربينية أوكرانية.

RT