استعداد المؤسسات والجهات المعنية للرقابة على صحة غذاء الأردنيين

استعداد المؤسسات والجهات المعنية للرقابة على صحة غذاء الأردنيين
التاريخ
3/11/2024 5:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات يتحدث عن استعداد المؤسسات والجهات المعنية للرقابة على صحة غذاء الأردنيين
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