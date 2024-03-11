لماذا يختلف موعد بداية رمضان ويتفق موعد العيد في الدول ؟
التاريخ
3/11/2024 5:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني يقدم قراءة في معطيات تحري هلال رمضان لهذا العام ويوضح سبب اختلاف موعد بداية رمضان واتفاق موعد العيد بين الدول .
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