الجغبير يدعو لمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى تذليل العقبات والقضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، وأهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، ما سيسهم بجلب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وحل مشكلتي الفقر والبطالة.



وطالب الجغبير مدير الإعفاءات في وزارة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، ومديرة الدائرة القانونية ميس خليقات، ورئيس قسم العقود والاتفاقيات في الوزارة، الدكتور غازي العدوان؛ بإعادة النظر في الكثير من البنود الواردة في آلية الشراء للمصانع، بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية، وتركزت في استهلاك الشركات الصناعية الكثير من الوقت والجهد لغايات ختم الفواتير أو رفعها على منصة الفواتير التابعة للضريبة.



وبحث المجتمعون بحضور عدد من الصناعيين، أهم القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الاستثمار، ونظام التظلم للمستثمرين، لغايات الاستفادة من التغذية الراجعة عليه من قبل الشركات الاستثمارية الصناعية، ليتم تعديله بناء على الملاحظات الواردة من المستثمرين.



بدوره، أوضح وفد وزارة الاستثمار أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم، مؤكدين أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمر لا يقل أهمية عن استقطاب استثمارات جديدة.



وأشاروا إلى أن التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.

