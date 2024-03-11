قبل رمضان .. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة لسوق الخضار المركزي اليوم الاثنين 3567.941 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 309.916 طن.
ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، استقرت غالبية أسعار وكميات الاصناف من الخضار قبل شهر رمضان المبارك مع ارتفاع طفيف بسعر الكوسا بفارق 5 قروش عن اليوم السابق حيث بلغ سعر الكيلو اليوم بين 40 و 60 قرشا .
وبلغ سعر البندورة بين 7 و 17 قرشا للكيلو والخيار بين 30 و 60 قرشا للكيلو ، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا للكيلو .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :
MENAFN11032024000208011052ID1107960142
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.