بن غفير: لا يجب أن تشعر قيادتنا بالذعر من الضغط الدولي

بن غفير: لا يجب أن تشعر قيادتنا بالذعر من الضغط الدولي
التاريخ
3/11/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه حان الوقت لكي لا تشعر قيادتنا العسكرية بالذعر، أو ترتدع من الضغط الدولي.
وتواجه إسرائيل ضغطا دوليا، من أجل وقف إطلاق النار بغزة.
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