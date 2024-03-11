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بن غفير: لا يجب أن تشعر قيادتنا بالذعر من الضغط الدولي

3/11/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه حان الوقت لكي لا تشعر قيادتنا العسكرية بالذعر، أو ترتدع من الضغط الدولي.


وتواجه إسرائيل ضغطا دوليا، من أجل وقف إطلاق النار بغزة.


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