ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.76% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر شباط الماضي بنسبة 1.57% مقارنةً بالشهر المقابل من عام 2023، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.27% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من عام 2024 وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

وبين تقرير دائرة الإحصاءات أنه على المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 108.32 للشهر نفسه من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2024 ما مقداره 110.02 مقابل 109.72 للشهر الذي سبقه من العام نفسه. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للشهرين الأولين من عام 2024 ما مقداره 109.87 مقابل 107.97 للفترة نفسها من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.96%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%، في حين أسهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الوقود والإنارة" بنسبة (1.74%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.25%)، و "الثقافة والترفيه" بنسبة (0.85%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (0.62%).



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2024 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه مجموعة "الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 2.81%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.23%، و"اللحوم والدواجن" بنسبة 0.99%، و"النقل" بنسبة 0.45%، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 0.38%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من عام 2024 مع الفترة نفسها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.44%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.21%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.50%.