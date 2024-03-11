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طريقة جديدة للتحكم بدرونات FPV الروسية

3/11/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ مشغّلو المسيّرات الروس يستخدمون على نطاق واسع درونات FPV المتحكم فيها عن بعد عن طريق كابلات الألياف الضوئية.
وتجعل تلك الطريقة المسيّرات الجوية غير حساسة لأنظمة الحرب الإلكترونية المتاحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أن الطائرات بدون طيار أصبحت سلاحا جديدا فعالا في العملية العسكرية الخاصة، وغيّرت بشكل جذري تكتيكات العمليات القتالية. ولكن تم إيجاد طريقة لا تقل فاعلية للحماية ضدها، إذ أن التحكم في معظم الطائرات بدون طيار يتم عن طريق الراديو، كما أن الاستخدام السليم للحرب الإلكترونية يقلل من مزاياها إلى حد بعيد.
وقد ساعدت المسيّرات تقنية تم اختراعها قبل 60 عاما واستخدمت لقيادة الصواريخ المضادة للدبابات، وهي "التحكم عن طريق الأسلاك"، تم تعديل هذه التقنية مع الأخذ في الاعتبار التقدم الحاصل في القرن الحادي والعشرين .ووفّر خط الألياف الضوئية مناعة مطلقة للضوضاء وقدرة عالية على تمرير الإشارات. وأصبحت الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ التكتيكية المزودة بنظام التوجيه هذا منتشرة على نطاق واسع في روسيا خارجها.

روسيا اليوم

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