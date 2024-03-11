قنوات ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف المخرج بيتر ميمي، مواعيد عرض مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، المقرر عرضه بدءاً من الغد على قناة DMC، بالتزامن مع بدء شهر رمضان.
وكتب ميمي، عبر حسابه على فيسبوك: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير دائماً.. ورمضان كريم"، كاشفاً عن مواعيد المسلسل، كالتالي:
يعرض المسلسل على منصة "ووتش إت" الساعة 7 مساءً، بتوقيت مصر
ويعرض على منصة Yango Play في دول الخليج، الساعة 7 مساءً، بتوقيت مصر
كما يعرض عبر قناة DMC الساعة 9 مساءً، بتوقيت مصر
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