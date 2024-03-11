الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية تعزز سوق العقارات في كوريا الجنوبية، بقيادة المستثمرين الصينيين

(MENAFN
) أظهر إعلان صدر يوم الأحد الموافق 10 مارس, زيادة ملحوظة في عدد الأفراد غير الأصليين المشاركين في معاملات العقارات داخل كوريا الجنوبية، مع قيادة المشترين الصينيين للمسيرة, وأظهرت البيانات من خدمة تسجيل العقارات عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا أن إجمالي عدد الأفراد الأجانب الذين أكملوا عمليات شراء العقارات في كوريا الجنوبية في عام 2023 بلغ 15،600 شخص، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً يبلغ 0.9 في المئة من إجمالي عمليات شراء الأراضي.
كما يمثل هذا الرقم الأخير زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، مما يؤكد على تزايد تأثير المستثمرين الدوليين في قطاع العقارات في كوريا الجنوبية, ومنذ بدء جمع البيانات في عام 2010 من قبل المحكمة الكورية الجنوبية، ارتفعت نسبة المشترين الأجانب بثبات, وبدءاً من 0.2 بالمئة في عام 2010، ارتفعت إلى 0.33 في المئة في عام 2014، وارتفعت إلى 0.64 في المئة في عام 2018، ووصلت إلى 0.75 في المئة في عام 2022.
كذلك تشير التحليلات حسب الجنسية إلى أن المواطنين الصينيين شكلوا أكبر حصة من عمليات الاستحواذ على العقارات في كوريا الجنوبية، بإجمالي عدد 11،000 عملية شراء في عام 2023، مما يمثل نسبة كبيرة تبلغ 72.9 في المئة من جميع المشترين الأجانب, وتليهم بالقرب منهم المشترين الأمريكيين، بإجمالي 7،800 عملية، والمشترين الكنديين، بـ 1،600 عملية شراء, وتسلط البيانات الضوء على اتجاه ملحوظ في معاملات العقارات السكنية، مع استثمار أكثر من 12،000 أجنبي في العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق, وشكل هذا القطاع نسبة ملحوظة تبلغ 1.21 في المئة من السوق العقارية السكنية الكلية في كوريا الجنوبية.
في حين يعكس الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي، وخاصة بقيادة المستثمرين الصينيين، جاذبية سوق العقارات في كوريا الجنوبية على الساحة العالمية, ومع مشاركة المستثمرين الدوليين بنشاط في عمليات شراء العقارات، يؤكد هذا الاتجاه على تزايد عولمة قطاع العقارات في كوريا الجنوبية وتداعياته على الاقتصاد العام, ومع استمرار الاستثمارات الأجنبية في تأثير ديناميكيات صناعة العقارات، قد يحتاج صناع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع إلى التكيف لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة لقاعدة مستثمري متنوعة.
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