الأرقام المحدثة تظهر أن اقتصاد اليابان يتجنب الركود بفارق ضئيل والنمو يبقى دون التوقعات

(MENAFN
) أظهرت البيانات المنقحة التي أصدرتها الحكومة اليوم الاثنين بتاريخ 11 مارس, أن اقتصاد اليابان تجنب بالكاد الانزلاق إلى ركود فني، على الرغم من أن النمو المسجل في الربع الرابع كان أضعف من المتوقع، مما يثير مخاوف بشأن سرعة تعافيه الاقتصادي, وأفادت وزارة الخزانة اليابانية بأن الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) المعدل تعزز بنسبة 0.4 بالمئة سنويًا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مما يشير إلى تحسن عن التقدير الأولي الذي كانت فيه انكماشًا بنسبة 0.4 في المئة.
وعلى الرغم من التعديل الصعودي، إلا أن الرقم المعدل للنمو لم يكن كما توقعه الاقتصاديون، حيث توقعت استطلاعات أجرتها وكالة رويترز معدل نمو متوسط يبلغ 1.1 في المئة, ومن الناحية الفصلية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، في تناقض مع القراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض طفيف بنسبة 0.1 في المئة, وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع لرويترز يتوقعون بمتوسط معدل نمو ربع سنوي بنسبة 0.3 في المئة.
كما لفت سايسوكي ساكاي، رئيس الاقتصاديين في ميزوهو للبحوث والتكنولوجيا، إلى أنه بالرغم من أن الرقم الرئيسي أظهر تعديلاً صعودياً في النمو الاقتصادي، فإن المخاوف مستمرة بشأن ضعف الطلب المحلي، خاصة في الاستهلاك, ويسلط الأداء الباهت للطلب المحلي الضوء على التحديات التي تواجه اقتصاد اليابان، على الرغم من التحسن الطفيف في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك تأتي المراجعة في ظل تزايد التكهنات في السوق بشأن إمكانية إعادة تقييم البنك المركزي الياباني لموقفه النقدي، حيث يقترح بعض المحللين التخلي عن الفوائد السلبية بحلول هذا الشهر, وأثارت التعليقات الأخيرة من أعضاء مجلس البنك المركزي الأكثر تحفظًا، والتي تشير إلى تقدم نحو هدف التضخم بنسبة 2 في المئة، توقعات بتغيير السياسة.
في حين يواجه صناع القرار تحديات هائلة في التنقل من خلال التحديات المستمرة، بما في ذلك الإنفاق المحدود للمستهلكين والضغوط الخارجية, وتعتبر البيانات المحدثة للناتج المحلي الإجمالي تذكيراً بالتوازن الدقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الضعف الهيكلي داخل اقتصاد اليابان، حيث يتصارع السلطات مع الضرورة الملحة لتعزيز النمو المستدام والشامل في مواجهة التحولات العالمية المتغيرة.
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