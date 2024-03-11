الوكالة الأوروبية للبيئة تحث على استجابة فورية لتحذيرات المناخ القاسية

(MENAFN
) في أول تقرير لها الذي يقيم مخاطر المناخ في أوروبا، أصدرت الوكالة الأوروبية للبيئة تحذيرًا قاسيًا، حيث أبرزت الإمكانية المحتملة لنتائج "كارثية" إذا لم يتم اتخاذ خطوات استباقية للتصدي للتحديات البيئية المتزايدة, ووسط تزايد الأحداث الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والحرائق الغابات والفيضانات، أكدت الوكالة الحاجة الحرجة لتقييم متأنٍ للمخاطر واعتماد استراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر.
كما أكدت بيانات الوكالة اليوم الاثنين بتاريخ 11 مارس, تفاقم خطورة الأحداث المتعلقة بالمناخ في أوروبا، حيث شددت على أن هذه الأحداث قد وصلت بالفعل إلى مستويات مقلقة ومن المتوقع أن تتفاقم دون اتخاذ إجراءات سريعة, وأكدت لينا يلا مونون، مديرة الوكالة، على أهمية الاعتراف بهذه الأحداث باعتبارها "الطبيعة الجديدة" وحثت صانعي القرار وأصحاب المصلحة على الانتباه.
كذلك يحدد التقرير 36 مخاطر مناخية كبيرة تواجه أوروبا، حيث تتطلب 21 منها اهتمامًا فوريًا وثمانية تستدعي استجابات عاجلة, ومن بين أهم المخاوف تلك المتعلقة بالنظم البيئية، خاصة البيئات البحرية والساحلية, وأشارت الوكالة إلى التهديدات المتنوعة التي تواجه البيئات البحرية، مثل موجات الحر البحرية والتأكسد ونقص الأكسجين في البحر، والعوامل البشرية مثل التلوث وصيد الأسماك بشكل مفرط.
ومن المثير للقلق بشكل خاص إمكانية فقدان النوعية البيولوجية الكبير والموت الجماعي، حيث تواجه البيئات البحرية ضغوطًا كبيرة نتيجة لتأثيرات هذه العوامل المؤثرة المتراكمة, ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الموائل الطبيعية في أوروبا وتعزيز قدرتها على التحمل ضد المخاطر المتزايدة المتعلقة بالمناخ.
في حين تسلط نتائج التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى جهود متنسقة على المستويات المحلية والوطنية والدولية مع استمرار تأثير التغير المناخي على النظم البيئية والمجتمعات في أوروبا، للتخفيف من هذه المخاطر وتعزيز القدرة على التحمل وحماية المجتمعات والبيئات الضعيفة من شبح الكوارث البيئية المحتملة.
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