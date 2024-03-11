أسعار الذهب ترتفع وعمالقة التعدين يواجهون صعوبات في مواكبة الحماس

(MENAFN
) في خضم الاتجاه الصاعد في أسعار الذهب، المغذى بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والطلب المستمر من الأسر الصينية، تواجه الشركات الكبرى للتعدين مثل نيوهانت وباريك تحديات كبيرة, وعلى الرغم من الحماس المحيط بالمعدن الثمين، شهدت أسهم شركة التعدين نيومونت، التي مقرها دنفر، انخفاضًا كبيرًا، إذ انخفضت بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي.
كما يأتي انخفاض نيومونت عقب استحواذها على الشركة الأسترالية نيوكريست في فبراير الماضي، صفقة أبرمت بسعر باهظ يبلغ 19.5 مليار دولار، والتي يعتبرها المساهمون مبالغة بشكل مفرط, وبالمثل، واجهت باريك عقبات، خاصة فيما يتعلق بخططها لمنجم للنحاس والذهب في باكستان، مشروع محفوف بالمخاطر الجيوسياسية.
في حين يحتفل عشاق الذهب باتجاه المعدن الثمين الصاعد، يطالب المستثمرون في الأسهم بعوائد ملموسة مثل التدفق النقدي الحر لتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم من شركات التعدين, وأدت الشكوك حول قدرة المديرين التنفيذيين لشركات التعدين على إدارة تخصيص رأس المال بكفاءة إلى فجوة مثيرة للقلق بين حماس أسعار الذهب والتحديات التي تواجه شركات التعدين، مما قد يفتح الباب لمزيد من توحيد الصناعة.
كذلك لا تتعرض جميع شركات تعدين الذهب لنفس مستوى الشكوك من المستثمرين, واستخدمت شركة كينروس جولد الكندية، تحت ضغط من شركة إليوت لإدارة الاستثمارات الناشطة، النقد الزائد لتنفيذ عمليات إعادة شراء للأسهم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 42 بالمئة في قيمة أسهمها خلال نفس الفترة. بالمثل، ازدهرت أجنيكو إيغل، الموجودة كثالث أكبر شركة، تحت ممارسات إدارة مالية محافظة وتمتلك أصول تعدينية موجودة في كندا السياسيًا مستقرة.
ويظل الإقبال على عمليات الاستحواذ قويًا بين المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بشركات التعدين الصغيرة والمتوسطة الحجم, وتسلط الصفقات الأخيرة، مثل عرض شركة الذهب الصينية يينتاي للاستحواذ على موارد أوسينو بقيمة 368 مليون دولار كندي نقدًا، الضوء على هذا الاتجاه, وثبتت هذه الصفقات الصغيرة الحجم كونها مربحة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، حيث أظهر تحليل من أسواق المال في بنك مونتريال المالية أن الصفقات التي تقدر قيمتها بأقل من 2 مليار دولار قد حققت أعلى عائد على الاستثمار، متوسطها 100 بالمئة, وتشمل هذه الصفقات غالبًا شراء مناجم متوسطة الحجم أو مشاريع صغيرة، مما يمثل تناقضًا واضحًا مع الأداء غير المشجع للاستحواذات الكبيرة، كما هو مبين من خسارة قيمة بلغت 1.4 مليار دولار في عملية الاستحواذ على نيوكريست.
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