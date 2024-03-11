القلق يتزايد في مجال الطاقة المتجددة بعد مضاعفة المخاطر بموجب قواعد بازل الثلاث النهائية

(MENAFN
) يتزايد القلق في قطاع الطاقة المتجددة بشأن مضاعفة وزن المخاطر بموجب قواعد بازل الثلاثة النهائية، خطوة حظيت بدعم غير متوقع من البنوك الأمريكية المقاومة لمعايير رأس المال الأكثر صرامة, ولقد كانت هذه البنوك داعمة هامة لمشاريع الطاقة المتجددة تاريخيًا، باستخدام آليات مثل نظام "المساواة الضريبية" للاستفادة من حوافز الضرائب لمشاريع الطاقة الخضراء.
كما تهدف القاعدة النهائية المقترحة لـ " قواعد بازل الثلاثة"، التي صاغها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمنظمين المصرفيين الآخرون، إلى تعزيز متانة النظام المالي من خلال فرض احتياطيات رأس المال الأعلى على المقرضين, ومع ذلك، قاومت البنوك الأمريكية الكبرى، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل جي بي مورغان تشيس و بنك أمريكا، هذه التدابير بشدة، معتبرة أن زيادة متطلبات رأس المال يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتوجيه النشاط الإقراضي بعيدًا عن المؤسسات المصرفية المنظمة.
كذلك يطلق مطورو المشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الصناعية، ناقوس الخطر بشأن القواعد الرأسمالية المقترحة, ويحذرون من أن الإلزام بالبنوك بالاحتفاظ بأربع مرات أكثر من رأس المال لكل مشروع للطاقة المتجددة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الجدوى الاقتصادية لترتيبات المساواة الضريبية، التي كانت حاسمة في تمويل المشاريع للطاقة الخضراء.
في حين أثار الانتهاء من مقترح قاعدة بازل الثلاثة جدلاً كبيرًا، مع انتهاء فترة التعليق في يناير وجذب أكثر من 300 رد من مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك جماعات الضغط المصرفية وممثلي المقترضين والجهات الفاعلة في الصناعة, ومن المتوقع أن يقوم المنظمون بتنقيح المقترح استجابة للتعليقات قبل تثبيت القواعد, وفي هذه الأثناء، شجعت قطاع الطاقة المتجددة بتمديد الاعتمادات الضريبية الطويلة الأمد لمشاريع الرياح والطاقة الشمسية بموجب قانون التضخم، وهو تشريع رئيسي للمناخ تم تنفيذه في عام 2022.
ونظرًا لأن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة غالبًا ما تفتقر إلى المسؤولية الضريبية الكافية للاستفادة الكاملة من هذه الاعتمادات، اعتمد المطورون بشكل متزايد على المعاملات مع البنوك الكبرى, ويحتل جي بي مورغان و بنك أمريكا نصيبًا كبيرًا من سوق المساواة الضريبية الحالية بقيمة 20 مليار دولار, ومع تطور المشهد التنظيمي وانتظار أصحاب المصلحة في الصناعة انتهاء قواعد بازل الثلاثة النهائية، فإن التوازن الحساس بين الاستقرار المالي وتسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة يتعلق بميزان.
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