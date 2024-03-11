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المجلس الإسلامي في بلجيكا: غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

3/11/2024 4:39:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 3 (كونا) -- أعلن المجلس الإسلامي البلجيكي (الهيئة الرسمية لمسلمي بلجيكا) اليوم الأحد أن صيام شهر رمضان المبارك سيبدأ يوم غد الإثنين.
وحث المجلس المسلمين في بلجيكا على استغلال الفرصة في هذه الأيام المباركة لزيادة أعمال الخير تجاه المحيطين ولاسيما الجيران من أجل تعزيز سبل التعايش المشترك.
واليوم أعلنت الجهات المختصة في الكويت والسعودية ومصر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان واليمن والجزائر وفرنسا ودول أخرى ثبوت رؤية رؤية هلال رمضان ليكون غدا الإثنين هو أول أيام الشهر الكريم. ( النهاية)

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