المجلس الإسلامي في بلجيكا: غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 3 (كونا) -- أعلن المجلس الإسلامي البلجيكي (الهيئة الرسمية لمسلمي بلجيكا) اليوم الأحد أن صيام شهر رمضان المبارك سيبدأ يوم غد الإثنين.
وحث المجلس المسلمين في بلجيكا على استغلال الفرصة في هذه الأيام المباركة لزيادة أعمال الخير تجاه المحيطين ولاسيما الجيران من أجل تعزيز سبل التعايش المشترك.
واليوم أعلنت الجهات المختصة في الكويت والسعودية ومصر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان واليمن والجزائر وفرنسا ودول أخرى ثبوت رؤية رؤية هلال رمضان ليكون غدا الإثنين هو أول أيام الشهر الكريم. ( النهاية)
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