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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/11/2024 4:39:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141503 الكويت - هيئة الرؤية الشرعية تعلن أن غدا الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية بعد ثبوت رؤيتها للهلال.


3141509 الرياض - السعودية تعلن أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال. كما أعلنت كل من مصر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان واليمن والجزائر ودول أخرى ثبوت رؤية الهلال.


3141504 الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون باكورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الفصل التشريعي المقبل.



3141498 عدن - الجمعية الكويتية للعمل الإنساني تفتتح قرية "جعولة" السكنية بمحافظة لحج اليمنية التي تتكون من 20 وحدة سكنية ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة للعام التاسع على التوالي.


3141469 عمان - وصول الطائرة ال48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها نحو 40 طنا من المواد الغذائية مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تمهيدا لإنزالها إلى غزة.



3141496 غزة - أطباء من فريق الهلال الأحمر الكويتي يجرون عمليات جراحية نوعية داخل "مستشفى الكويت التخصصي" و"مستشفى غزة الأوروبي" لإنقاذ حياة الجرحى الفلسطينيين.



3141466 برلين - الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعلن فوز الكويتي محمد الكندري بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 عن صورته "وادي دربات" التي نشرت في إطار تحقيق مصور بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعنوان "وادي دربات من أجمل المناطق السياحية في صلالة بطبيعته الخلابة وشلالاته وبحيراته وجباله". (النهاية)


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