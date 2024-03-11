موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141503 الكويت - هيئة الرؤية الشرعية تعلن أن غدا الإثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية بعد ثبوت رؤيتها للهلال.
3141509 الرياض - السعودية تعلن أن غدا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال. كما أعلنت كل من مصر وسوريا وقطر وفلسطين ولبنان واليمن والجزائر ودول أخرى ثبوت رؤية الهلال.
3141504 الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون باكورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في الفصل التشريعي المقبل.
3141498 عدن - الجمعية الكويتية للعمل الإنساني تفتتح قرية "جعولة" السكنية بمحافظة لحج اليمنية التي تتكون من 20 وحدة سكنية ضمن حملة "الكويت بجانبكم" المستمرة للعام التاسع على التوالي.
3141469 عمان - وصول الطائرة ال48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الأشقاء الفلسطينيين إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها نحو 40 طنا من المواد الغذائية مقدمة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية تمهيدا لإنزالها إلى غزة.
3141496 غزة - أطباء من فريق الهلال الأحمر الكويتي يجرون عمليات جراحية نوعية داخل "مستشفى الكويت التخصصي" و"مستشفى غزة الأوروبي" لإنقاذ حياة الجرحى الفلسطينيين.
3141466 برلين - الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعلن فوز الكويتي محمد الكندري بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 عن صورته "وادي دربات" التي نشرت في إطار تحقيق مصور بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعنوان "وادي دربات من أجمل المناطق السياحية في صلالة بطبيعته الخلابة وشلالاته وبحيراته وجباله". (النهاية)
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