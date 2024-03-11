حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- الحادي عشر من مارس
1963 - الكويت تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون الثنائي على الساحتين الإقليمية والدولية.
1975 - إنشاء وزارة الإسكان بهدف التعاون مع الهيئة العامة للإسكان التي تعمل على تشييد وإنجاز المنازل الحكومية فيما تتولى الوزارة مهمة توزيع المنازل على الأسر الكويتية في إطار تحقيق التنمية الإسكانية.
1978 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تبدأ بث خدماتها الإخبارية المحلية باللغة العربية بواقع ست ساعات يوميا على فترتين صباحية ومسائية.
2000 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توافق على مشروع قانون يقضي بمنع تقاعد المرأة ومن يزاولون الأعمال الضارة أو الشاقة الخطرة قبل بلوغ سن الـ45 سنة كخطوة لمعالجة العجز الاكتواري الذي تعانيه المؤسسة وهو القانون الذي تم تعديله عام 2019 تحت مسمى (التقاعد المبكر).
2005 - الكويت تودع وثيقة انضمامها إلى بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض قلادة (الملك عبدالعزيز) تكريما وتقديرا للدور البناء الذي يؤديه سموه في خدمة القضايا العربية والخليجية.
2008 - الكويت تفوز بلقب الدورة الخليجية الأولى لرياضة المرأة في ختام فعالياتها بحصولها على 24 ميدالية منها 11 ذهبية و12 فضية وواحدة برونزية.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المقر الجديد للمجلس الأولمبي الآسيوي وقد أناب ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور حفل الافتتاح.
2011 - منتخب الكويت للسباحة يتوج بلقب بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثامنة للسباحة في قطر.
2014 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون التعليم الإلزامي الذي يصب في مصلحة حماية الأبناء وإلزام أولياء الأمور على إدخال الأبناء في السلم التعليمي. (النهاية)
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