حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- الحادي عشر من مارس

1963 - الكويت تقيم علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير علاقات التعاون الثنائي على الساحتين الإقليمية والدولية.

1975 - إنشاء وزارة الإسكان بهدف التعاون مع الهيئة العامة للإسكان التي تعمل على تشييد وإنجاز المنازل الحكومية فيما تتولى الوزارة مهمة توزيع المنازل على الأسر الكويتية في إطار تحقيق التنمية الإسكانية.

1978 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تبدأ بث خدماتها الإخبارية المحلية باللغة العربية بواقع ست ساعات يوميا على فترتين صباحية ومسائية.

2000 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توافق على مشروع قانون يقضي بمنع تقاعد المرأة ومن يزاولون الأعمال الضارة أو الشاقة الخطرة قبل بلوغ سن الـ45 سنة كخطوة لمعالجة العجز الاكتواري الذي تعانيه المؤسسة وهو القانون الذي تم تعديله عام 2019 تحت مسمى (التقاعد المبكر).

2005 - الكويت تودع وثيقة انضمامها إلى بروتوكول (كيوتو) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان.

2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض قلادة (الملك عبدالعزيز) تكريما وتقديرا للدور البناء الذي يؤديه سموه في خدمة القضايا العربية والخليجية.

2008 - الكويت تفوز بلقب الدورة الخليجية الأولى لرياضة المرأة في ختام فعالياتها بحصولها على 24 ميدالية منها 11 ذهبية و12 فضية وواحدة برونزية.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح المقر الجديد للمجلس الأولمبي الآسيوي وقد أناب ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لحضور حفل الافتتاح.

2011 - منتخب الكويت للسباحة يتوج بلقب بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثامنة للسباحة في قطر.

2014 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون التعليم الإلزامي الذي يصب في مصلحة حماية الأبناء وإلزام أولياء الأمور على إدخال الأبناء في السلم التعليمي. (النهاية)