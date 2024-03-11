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السعودية ترحب بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية في ليبيا

3/11/2024 4:39:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 3 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأكيدها على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق معبرة عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها ويحقق مصالحه.
وعقدت جلسة الحوار الليبي تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة وجهت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوافق القادة الليبيون على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للاشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية.(النهاية)

ع ش / م ج ز




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