السعودية ترحب بنتائج اجتماع جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية في ليبيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 3 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأكيدها على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق معبرة عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها ويحقق مصالحه.
وعقدت جلسة الحوار الليبي تحت مظلة جامعة الدول العربية تلبية لدعوة وجهت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكاله بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتوافق القادة الليبيون على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية لحسم النقاط الخلافية وكذلك تشكيل حكومة موحدة للاشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية.(النهاية)
ع ش / م ج ز
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