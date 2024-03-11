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فيلم (أوبنهايمر) يهيمن على جوائز الأوسكار وفيلم أوكراني ضمن الأفلام الفائزة

3/11/2024 4:39:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 3 (كونا) -- حصد فيلم (أوبنهايمر) الذي يروي قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر المعروف بلقب "أبو القنبلة الذرية" أكبر عدد من جوائز الأوسكار لهذا العام حيث حصل على سبع جوائز بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج.
وانطلق حفل إعلان جوائز الأوسكار ال96 الذي تنظمه الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصورة مساء أمس الأحد على مسرح (دولبي) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بحضور مجموعة كبيرة من نجوم السينما العالمية.
واستحوذ فيلم (أوبنهايمر) على سبع جوائز بينها أفضل ممثل رئيسي وأفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل مونتاج إلا انه لم يستطع تحطيم الأرقام القياسية على مستوى جوائز الأوسكار التي بحوزة فيلم (تايتنيك) وسلسلة الخيال (سيد الخواتم ـ عودة الملك).
وحصد فيلم "أشياء بائسة" المركز الثاني من حيث عدد الجوائز فقد نالت الممثلة إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا العمل السينمائي كما حصد الفيلم ثلاث جوائز أخرى بينها أفضل تصميم أزياء.
وتمكنت الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف من الفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المتبقون".
وحصل الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم (أوبنهايمر) ليحصد بذلك أول جائزة أوسكار في مسيرته.
وحقق فيلم الصحفي الأوكراني مستيسلاف تشيرنوف "20 يوما في ماريوبول" جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل ويروي هذا العمل الوثائقي قصة صحفيين أوكرانيين عالقين في مدينة ماريوبول الأوكرانية وهي تحت الحصار بينما يحاولون مواصلة عملهم لتوثيق يوميات الحرب في المدينة.
ونال الفيلم البريطاني "منطقة الاهتمام" جائزة أفضل فيلم دولي فيما حصد الفيلم الياباني (ذا بوي اند ذا هيرون) جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
ويأتي حفل جوائز الأوسكار الذي يمثل الحدث الأكثر أهمية على المستوى الدولي في عالم الفن السابع بعد إضراب ممثلي وكتاب هوليوود الصيف الماضي الذي تسبب في تأخير بعض الأعمال الفنية.(النهاية)

ع س ج / م ج ز




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