الأرصاد الجوية: الحالة المطرية في البلاد مستمرة إلى العصر والأجواء تتحسن تدريجيا مساء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وهي مستمرة حتى العصر.
وتوقع القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تتحسن الأجواء تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم مع تقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الغرب.
وأوضح أن الحالة المطرية عائدة إلى امتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.
وبين أن ذلك أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام. (النهاية)
م ف / أ ب غ
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