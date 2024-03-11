صناعة السيوف والخناجر في البحرين.. مهنة متوارثة منذ 250 عاما وليست حكرا على الرجال فقط

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

(تقرير)

المنامة - 11 - 3 (كونا) -- تعد صناعة السيوف والخناجر من الحرف الأصيلة والمتوارثة في مملكة البحرين حيث تتنوع تصاميم وتقنيات صنعها مجارية الزمن لتخلد القصص التاريخية وتظل رمزا ينقل التقاليد والقيم الاصيلة من جيل إلى آخر.

ورغم التغيرات المتسارعة في نمط المعيشة إلا ان السيوف لا تزال متصدرة المشهد وحاضرة في المناسبات الاجتماعية المهمة والاحتفالات الرسمية كما انها ترتبط بالزي الشعبي التقليدي الخليجي كجزء من الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية كما أن لشعوب الخليج ارتباط خاص بالسيوف التي حافظت على قيمتها ومكانتها العظيمة عندهم.

ورغم التغيرات المتسارعة في نمط المعيشة الا ان السيوف لا تزال متصدرة المشهد وحاضرة في المناسبات الاجتماعية المهمة والاحتفالات الرسمية كما انها ترتبط بالزي الشعبي التقليدي الخليجي كجزء من الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية.

وللتعرف على السيوف وأنواعها ومراحل تصنيعها أجرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) جولة في أحد مصانع السيوف بمملكة البحرين التي اشتهرت بالصناعات اليدوية لاسيما السيوف والخناجر المتوارثة عن الآباء والأجداد.

وفي لقاء مع صانعة السيوف زهور الصايغ التي ورثت المهنة عن أجدادها لتكون أول بحرينية تشتغل في هذه الحرفة بالإضافة إلى تصميم وتصنيع المجوهرات التي تستوحي تصاميمها من السيوف والخناجر أوضحت ان صناعة السيوف بدأت في مملكة البحرين قبل نحو 250 سنة أي من عام 1783.

وأضافت انها مرت بمراحل عدة لعبت العادات والتقاليد والزمن أيضا دورا كبيرا في أهميتها واستخداماتها بين سلاح وزينة وفي بعض الاحيان أداة قتل وفي وقت آخر أداة للبهجة والسرور.

وقالت انه في ذلك الوقت كانت السيوف تصنع للعوائل الحاكمة على وجه الخصوص وتفصل لصاحبها على طوله ووزنه وبنية جسمه والمسافة بين قبضته والارض ليلائمه ويسهل عليه استخدامه.

وأشارت إلى انه من أشهر سيوف الحكم في الخليج لاسيما في البحرين هو سيف "الجبارة" الذي يعود وينسب إلى "الزبارة" ويتميز بكثرة النقوش الخارجية بالإضافة إلى سيفي "الروضة" و"نصيف".

ولفتت زهور الصايغ إلى ما تحمله السيوف من قيمة معنوية عالية عند العرب فهي جزء مهم من حياتهم تشاركهم مراسم الحفلات والاعراس والمناسبات وذلك من خلال "العرضة" وهي الرقصة الشعبية التي نشأت في المعارك حيث كانوا يلعبون في السيف من أجل ترهيب العدو قبل بداية المعركة في اشارة إلى الاستعداد وعدم الخوف واحتفاء بالنصر بعد الفوز.

وبينت ان هناك برتوكولات واعتبارات اجتماعية خاصة في الأعراس فسيف المعرس يجب ان يكون أقل من سيف والده وذلك احتراما له كما انه يعتبر خاصا بالرجال دون النساء إلى جانب العديد من العادات الاخرى واستخدامه كأداة للزينة وهدية مميزة.

وأوضحت أن السيوف تعتبر رمزا للسلام وتحمل دائما باليد اليسرى حتى تترك اليد اليمنى لمصافحة الآخرين.

وقالت ان نوع وشكل السيف يحدد استخداماته فاذا كان ما يسمى ب "النصل" (وهو الجزء الممتد من السيف المصنوع من الفولاذ) مستقيما فانه يعد اداة حرب للمشاة اما إذا كان منحنيا فانه للفارس راكب الخيل وذلك ليسهل عليه القتال في الحروب حيث ان العدو إذا اصطدم بالفارس لا يقص يده او يتعرض لجروح.

ولفتت الصايغ إلى ان السيف يتكون من عشرات الاجزاء ولكن اهمها البريومة التي تحدد ميزان السيف وعلى الرغم من ان وزن السيف يبلغ بين 6 إلى 8 كيلوجرامات الا ان حامله لا يشعر بثقله لان الاوزان تتوزع بالسيف بطريقة صحيحة وهذه هي وضيفة البريومة التي تسهل على الفارس حمله وتحريكه بانسيابية سهلة لان فيها ثقلا كما ان نصف وزن السيف يكون في منتصف حنية "النصل".

وفي استعراضها لأجزاء السيف اشارت الى ان هناك ايضا ما يسمى ب "الطعوس" وهي تضع على "مقبض" السيف ودلالة على رتبة الفارس نفسه و"سيلان" الجزء الخلفي من مكون النصل ويمتد ويدخل في "المقبض" و"الثومة" تأتي في نهايته و"البرشق" او الواقية وهو الجزء الذي يمنع انزلاق اليد الى المكان الحاد بالإضافة غطاء السيف والنصل و"الغمد" والـ "كركوشة" للزينة.

واوضحت ان صناعة السيف الواحد تأخذ مدة طويلة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة شهور بالاضافة الى ان تصنيعه يمر بعدة مراحل منها التشكيل والتجميع والهندسة والمعالجة الحرارية والصبغ والتزيين.

وأشارت زهور الصايغ الى ان الخناجر وال "شبريات" كانت تلازم الناس في حياتهم اليومية قديما ومن اشهرها "غدارة" وهو شكله وحجمه بين السيف والسكين واطلق عليه هذا الاسم لأنه بالعادة يستخدم للقتل من مسافة قريبة وهو خاص بالرجال.

أما بالنسبة ل "الشبرية" فهي سكين صغير خاص بالنساء واطلق عليها هذا الاسم من كلمة شبر حيث ان النساء قديما لا يخرجن من البيت مسافة شبر الا وهن متسلحات به وذلك لحماية أنفسهن.

ويبقى اقتناء السيوف والخناجر رغم اختلاف احجامها وصورها واستخدامتها من الاساسيات في الماضي وما زالت تفرض وجودها في الحاضر. (النهاية) خ ن ع