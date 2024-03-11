أمنية تطلق خدمات الجيل الخامس في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أطلقت شركة أمنية المرحلة الأولى من خدمات الجيل الخامس في محافظة المفرق، ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تغطيها شبكة الجيل الخامس إلى 5 محافظات تشمل: عمان والزرقاء واربد والعقبة والمفرق.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات شبكة الجيل الخامس من أمنية نحو 15 ألف أسرة، والمتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير بعد إضافة مواقع جديدة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، إن هذا الإنجاز يأتي لدعم رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل رقمي مزدهر، حيث نؤمن بأن تقنية الجيل الخامس تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تمكين مختلف القطاعات وتعزيز فرص الابتكار والنمو الاقتصادي.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
11/03/2024 11:17:55
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