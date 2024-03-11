أمنية تطلق خدمات الجيل الخامس في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أطلقت شركة أمنية المرحلة الأولى من خدمات الجيل الخامس في محافظة المفرق، ليصل إجمالي عدد المحافظات التي تغطيها شبكة الجيل الخامس إلى 5 محافظات تشمل: عمان والزرقاء واربد والعقبة والمفرق.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات شبكة الجيل الخامس من أمنية نحو 15 ألف أسرة، والمتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير بعد إضافة مواقع جديدة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، إن هذا الإنجاز يأتي لدعم رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل رقمي مزدهر، حيث نؤمن بأن تقنية الجيل الخامس تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تمكين مختلف القطاعات وتعزيز فرص الابتكار والنمو الاقتصادي.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

11/03/2024 11:17:55