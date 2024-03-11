الأوقاف تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة الانتهاء من تجهيز المساجد استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة تتناسب وروحانيات الشهر الفضيل، تشتمل على عقد المجالس العلمية الهاشمية في العاصمة، ومجالس مماثلة في المحافظات، وبث مباشر لفترة الغروب والسحور والدروس الدينية عبر التلفزيونات والإذاعات الأردنية، وتأمين المساجد بالقراء والشيوخ لأداء صلاة التراويح التي ستكون 20 ركعة، وتفعيل برامج الوعظ والإرشاد، كما تشمل الخطة إقامة 4 ملتقيات خيرية في الرصيفة، وفقوع، وعيرا ويرقا، والزرقاء.

وأشار إلى برامج صندوق الزكاة التابع للوزارة المتمثلة بسداد ذمم مالية مترتبة عن 100 غارمة، وتسليم 9 مساكن لأسر فقيرة في منطقة الشونة الشمالية، مع ترميم وصيانة 15 مسكنا في مناطق مختلفة، إلى جانب توزيع 10 آلاف قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، و15 ألف طرد تمويني مع 50 ألف طرد غذائي من قبل لجان الزكاة للأسر المحتاجة، إضافة إلى عيدية نقدية بقيمة 30 دينارا لكل أسرة فقيرة وأسر الأيتام، ممن يتقاضون مساعدة شهرية من الصندوق.

وأوضح الخلايلة، أن المجالس العلمية الهاشمية تعقد ، في قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة للمركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين -طيب الله ثراه- بمشاركة نخبة من العلماء من داخل وخارج المملكة، وستتناول هذا العام مواضيع: " كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله" في المجلس العلمي الأول، وكتاب "جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله" فيما سيكون المجلس العلمي الثالث عن "كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض" والمجلس العلمي الرابع عن " كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله " إلى جانب عقد مجالس مماثلة وموازية في جميع محافظات المملكة.

وأكد إقامة حفل إفطار للأيتام المنتفعين من الصندوق بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي، الذي يصادف في 15 رمضان وتوزيع الهدايا النقدية والعينية عليهم في جميع محافظات المملكة.

ولفت إلى أن التلفزيون الأردني وإذاعة القرآن الكريم وقناة ادع، سيقومون يوميا ببث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وهي 7 فروع، فيما سيتم بث التصفيات النهائية للمسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في العشر الأواخر من الشهر المبارك والتي يشارك فيها متسابقون من 50 دولة شقيقة وصديقة، وسيجري توزيع جوائز المسابقة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وأضاف، أن الوزارة كلفت 2631 قارئا وشيخا في المساجد الخالية من الموظفين للإمامة في صلاة التراويح، وتأمين المساجد الرئيسية بالمدرسين في المملكة من أصحاب الاختصاص الشرعي، منوهاً لإقامة مجالس الفتيا بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام بواقع 3 مجالس أسبوعيًا في كل مديرية، و124 كرسيًا علمياً للإمام الشافعي في مساجد المملكة لتدريس فقه الصيام.

وقال الخلايلة، إن برنامج فترة الغروب ودروس الظهر والعصر وفترة السحور، إضافة إلى تلاوات للقرآن الكريم والموشحات الإسلامية من مسجد الملك الحسين بن طلال ومسجد الشهيد الملك المؤسس بمنطقة العبدلي سيتم بثها عبر شاشة التلفزيون الأردني وأثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية وقناة ادعُ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم بث فترة الغروب من مسجد الجامعة الأردنية على شاشة قناة المملكة.

وأوضح أن صندوق الزكاة، سيقوم خلال الشهر الفضيل بتسليم مشروع مساكن الأسر العفيفة المقام على أراضي قرية معاذ في الشونة الشمالية والبالغ 9 وحدات سكنية بقيمة 339 ألف دينار.

وأعلن الخلايلة، عن البدء في الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع الثاني لبناء إسكان الأسر العفيفة بمنطقة المكيفتة في محافظة المفرق بواقع 10 وحدات سكنيّة، كما سيتم توزيع 15 مشروعًا تأهيلياً في مناطق مختلفة في المملكة بقيمة 45 ألف دينار.

--(بترا)

وهـ/أ م / س س

11/03/2024 11:17:34