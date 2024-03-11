3470 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

3470 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس
التاريخ
3/11/2024 4:39:33 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا) - انخفض الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد، ليصل إلى 3470 ميغا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة في شهر آب الماضي، حيث بلغ 4220 ميغا واط.
-- (بترا)
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11/03/2024 11:16:38
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