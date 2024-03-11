3470 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - انخفض الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد، ليصل إلى 3470 ميغا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة في شهر آب الماضي، حيث بلغ 4220 ميغا واط.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

11/03/2024 11:16:38