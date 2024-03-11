الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 آذار (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق.

وأفاد هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا من الضفة، خلال مداهمات وتفتيشات، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

11/03/2024 11:12:14