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استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

3/11/2024 4:39:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2183.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 913.16 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.
-- (بترا)
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11/03/2024 11:10:59

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