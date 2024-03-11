استقرار أسعار الذهب عالمياً اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا) - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جاءت على خلفية تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2177.24 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2183.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 913.16 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1019.54 دولار كما لم تشهد الفضة تغيرا يذكر عند 24.30 دولار.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
11/03/2024 11:10:59
MENAFN11032024000117011021ID1107959955
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