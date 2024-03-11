الاحتلال ينشر 15 ألف جندي بالضفة خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 آذار (بترا)- أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قرر نشر 15 ألف جندي في الضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت الإذاعة صباح اليوم الاثنين، الى انه سيتم نشر 24 كتيبة و20 سرية ووحدتين خاصتين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 5000 جندي احتياط من مستوطنات الضفة، أي ما مجموعه أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي سيعملون في مناطق مختلفة بالضفة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، ازدادت جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، حيث كثف عملياته العسكرية وزادت اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات، ما أسفر عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650 فلسطينيا بالضفة بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
11/03/2024 11:09:41
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