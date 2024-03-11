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عطاء لصيانة القبانات الإلكترونية بمراكز الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة

3/11/2024 4:39:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء صيانة القبانات الإلكترونية التابعة للوزارة في مراكز الأعلاف ومستوعبات حفظ الحبوب في مختلف محافظات المملكة.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من أصحاب الاختصاص مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخه من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 ديناراً غير مستردة علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 25-3-2024.
واشترطت الوزارة على المتقدمين، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.
-- (بترا)
ع ن/ب ط
11/03/2024 11:08:45

MENAFN11032024000117011021ID1107959953

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