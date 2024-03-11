فوز المعارضة اليمينية في الانتخابات التشريعية بالبرتغال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا) - فازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية التي أقيمت في البرتغال أمس الأحد، بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين، وفق تقديرات للنتائج بثتها القناة التلفزيونية العامة "آر تي بي".
وأقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في البرتغال، بيدرو نونو سانتوس، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، مهنئا التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية.
وفازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.
وبحسب تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون"آر تي بي"، فاز التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو "51 عاما" بما يتراوح بين 29 و33 بالمئة من الأصوات، لكنه لن يتمكن من تشكيل غالبية بمفرده.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
11/03/2024 11:03:39
MENAFN11032024000117011021ID1107959952
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