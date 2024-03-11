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فوز المعارضة اليمينية في الانتخابات التشريعية بالبرتغال

3/11/2024 4:39:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - فازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية التي أقيمت في البرتغال أمس الأحد، بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين، وفق تقديرات للنتائج بثتها القناة التلفزيونية العامة "آر تي بي".
وأقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في البرتغال، بيدرو نونو سانتوس، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، مهنئا التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية.
وفازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.
وبحسب تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون"آر تي بي"، فاز التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو "51 عاما" بما يتراوح بين 29 و33 بالمئة من الأصوات، لكنه لن يتمكن من تشكيل غالبية بمفرده.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
11/03/2024 11:03:39

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