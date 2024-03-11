القطاع السياحي يحقق ارتفاعا في الدخل خلال الشهرين الماضيين بنسبة 4.5 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط من العام الحالي نمواً بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 549.6 مليون دولار.
واستطاعت المملكة تجاوز تبعات حرب غزة على أداء القطاع السياحي بتحقيقه ارتفاعا في مستوى الدخل السياحي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الشهرين الأولين حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمئة، ما قيمته 1.1 مليار دولار.
ويعتبر الدخل السياحي أهم الركائز التي تغذي المملكة من الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية والصادرات الوطنية.
--(بترا)
رش/أ م / س س
11/03/2024 10:45:19
MENAFN11032024000117011021ID1107959950
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