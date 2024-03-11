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القطاع السياحي يحقق ارتفاعا في الدخل خلال الشهرين الماضيين بنسبة 4.5 بالمئة

3/11/2024 4:39:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط من العام الحالي نمواً بنسبة 8.9 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 549.6 مليون دولار.
واستطاعت المملكة تجاوز تبعات حرب غزة على أداء القطاع السياحي بتحقيقه ارتفاعا في مستوى الدخل السياحي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الشهرين الأولين حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمئة، ما قيمته 1.1 مليار دولار.
ويعتبر الدخل السياحي أهم الركائز التي تغذي المملكة من الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب تحويلات العاملين والاستثمارات الأجنبية والصادرات الوطنية.
--(بترا)
رش/أ م / س س
11/03/2024 10:45:19

MENAFN11032024000117011021ID1107959950

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